Motorista sem CNH se envolve em acidente na BR-290 e é preso por embriaguez ao volante

Na madrugada deste domingo (04), em Alegrete, a Polícia Rodoviária Federal efetuou a prisão de um homem pelo crime de embriaguez ao volante, após este envolver-se em um acidente de trânsito, que resultou em duas vítimas com ferimentos leves. O indivíduo, que realizou o teste do bafômetro, apresentou um resultado acima do limite de 0,34mg/l de álcool expelido pelo pulmão.

Segundo informações, após receber comunicação do acidente ocorrido na BR 290, a equipe deslocou-se até o local para prestar atendimento. Desta forma, os veículos envolvidos na colisão, um Palio e uma Montana, foram identificados e a ocorrência foi caracterizada por uma colisão lateral seguida de saída de pista.

Os dois ocupantes do veículo Montana receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Alegrete. Por outro lado, os ocupantes do Palio não sofreram ferimentos.

Ao submeter o condutor do Palio ao teste do bafômetro, as autoridades constataram um índice de 0.66 mg/l de álcool expelido pelos pulmões. Destaca-se que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O indivíduo, um homem de 25 anos, natural de Alegrete, foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi arbitrada uma fiança de dois mil reais. Além disso, ele foi autuado por dirigir sem habilitação e sob a influência de álcool.