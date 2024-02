Idoso que adaptou uma bicicleta com placa solar leva música gospel à cidade

Ele é um cidadão que, sem dúvida, chama atenção na cidade. Desde pequeno, ele tem como seu único meio de transporte a bicicleta. O ciclista nasceu em Cacequi, mas por um tempo de sua existência morou em Rosário do Sul e, com esse gosto por bike, conta que ia até São Gabriel ver a mãe e, também, a Cacequi, sempre pedalando.

A sua vinda para a terceira Capital Farroupilha se deu por volta de 1975, quando trabalhou como ajudante de uma fazenda no Ibirapuitã. Já mais velho, em 1986, ajudou na obra inicial de construção do CESEC. A sua primeira magrela foi uma Caloi e seu sonho desde jovem era ter uma bicicleta elétrica. O tempo foi passando e uma experiência na empresa Massey Ferguson, aqui em Alegrete, o fez conhecer as placas de geração de energia. E daí ele teve a ideia de adaptar à sua atual bicicleta uma placa de geração de energia e uma bateria. Essa engenhoca deu certo e Edson roda toda a cidade com uma caixa de som, deixando acordes de música gospel por onde passa.

O andarilho de bike fez uma revelação que esse gosto por divulgar louvores aconteceu depois que foi de uma religião de matriz africana por 30 anos, inclusive fazendo magia negra, e teve uma grande provação a ponto de perder a casa. Daí sentiu que devia continuar tendo sua fé e professar outra crença e, no caso, foi ser evangélico e confessa que a mudança foi positiva. E pelo fato de pedalar, levar a palavra por meio da música, se sente bem e em paz. A sua tenacidade e fé o fez sair do primeiro ano e concluir o EJA- Ensino Medio em 2013.

E o desejo de uma bicicleta elétrica ainda persiste. E para isso, Edson Peres já está providenciando as peças para montar seu sonho de consumo. A atual tem uma caixa com bateria, uma caixa de som e um carregador de celular e está bem usada, conforme o aventureiro que chegou a pedalar 13 horas à noite, de Alegrete a São Gabriel. O veículo de duas rodas o ajuda no propósito de levar a palavra, através da música: “Em muitos lugares que já me conhecem, me acenam e isso me gratifica muito”, atesta.