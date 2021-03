Muitos lojistas usam redes sociais para trabalhar na bandeira preta em Alegrete

Compartilhe















Desde o início da pandemia, em março de 2020, há um ano que muitos ramos do comércio tiveram que se reinventar para continuar suas atividades.

As vendas delivery, no caso de alimentos, foi uma saída implementada por muitas empresas que obtém retorno trabalhando assim e, driblando as dificuldades. Com a bandeira preta a situação afetou diretamente o ramo de confecções e calçados.

Muitos empresários estão trabalhando internamente, dentro das lojas, em cobranças de clientes e fazendo vendas online.

– É uma alternativa diz a empresária Vanessa Lorenzoni, porque sem poder atender ao público temos que criar formas de oferecer e vender nossos produtos. Eu uso as redes sociais, faço promoções enquanto perdurar esta situação.

Como as pessoas estão em casa e completamente conectadas, eles se ligam a ofertas e novidades no comércio de Alegrete, até porque esta é uma tendência da atualidade potencializada pela pandemia.

A bandeira preta continua na próxima semana aqui em Alegrete e estão funcionando os serviços essenciais como supermercados, farmácias, posto de combustíveis, serviços de saúde e segurança, lojas que vendem material de construção.

Vera Soares Pedroso