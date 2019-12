Mulher bate em poste no bairro Vila Nova

O acidente foi na tarde deste sábado (28), na Vila Nova.

Conforme informações dos populares, a mulher que conduzia o Gol trafegava na rua Joaquim Astrar. Ao fazer a conversão à esquerda para entrar na rua Duque de Caxias, ela teria perdido o controle da direção e colidiu no poste de concreto(Corsan).

Com o impacto, a dianteira do veículo ficou com danos consideráveis. Também houve a queda de uma casa de João-de – barro no para-brisa, o que provocou avarias.

Sem ferimentos, a proprietária do veículo saiu do local para solicitar auxílio e iria chamar o guincho para remoção do carro.

A Brigada Militar não foi acionada, assim como a Guarda Municipal. O acidente foi por volta das 16h30min.