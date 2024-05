Colisão entre três veículos deixa mulher ferida na Eurípedes Brasil Milano

De acordo com o relato do motorista do Voyage, ele trafegava em direção ao centro quando seu veículo apresentou um problema mecânico. Desta forma, perdeu o controle do carro, que colidiu com uma SpaceFox estacionada. Com o impacto, a caminhoneta foi projetada contra um Ka, também estacionado na mesma via.

Centro de Vigilância alerta população para os sintomas de dengue e leptospirose

No Voyage, estavam o motorista e uma passageira. A mulher, que estava no banco do carona, relatou dores na perna e outras queixas após a colisão. A Brigada Militar, Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. Os veículos envolvidos sofreram danos materiais.