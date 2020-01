Mulher, com bebê no colo, é agredida pelo ex- companheiro

Mulher foi agredida pelo ex-companheiro no bairro Nilo Soares Gonçalves. Ela estava com o filho do casal, de quatro meses, no colo.

De acordo com a ocorrência, o indivíduo que já é conhecido das guarnições, vulgo Nego Bejo, agrediu a ex- mulher e fugiu.

Ela acionou a Brigada Militar e foi conduzida à Delegacia de Polícia para fazer o registro.

A mulher ressaltou que esta não tinha sido a primeira vez que o acusado a agredia. Ela ficou um corte na boca, escoriações no joelho direito, no momento da queda, além de escoriações no ombro.

O agressor saiu da residência antes da polícia chegar e não foi localizado. Ele estaria com ciúmes da ex. Além das ameaças e agressões, o acusado retirou da residência alguns objetos.

A vítima solicitou medidas protetivas. A criança não se feriu. O fato aconteceu no tarde de sexta-feira (3).