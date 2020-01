Pais comemoram com filho o início da realização de um sonho

A realização e o orgulho dos pais em ver a conquista do filho. Todo o esforço, as renúncias, os esforços e a dedicação valeram a pena. Este é um dos relatos dos pais de Simar Musa Ramos Wadi, carinhosamente chamado por todos de Simarzinho, filho do professor Simar e Márcia Wadi. Ele foi aprovado no concurso da EsSA. Neste ano, foram 118 mil inscritos em todo Brasil, um recorde de candidatos.

De acordo com Márcia, o filho fez duas tentativas, a primeira em 2018, faltou muito pouco, por esse motivo ao invés de desistir, ele focou ainda mais no seu objetivo. Em momento algum desanimou.

Neste ano fez sua inscrição novamente, e foi residir com a tia Vera Lúcia Ramos na cidade de São Gabriel. A mudança foi para fazer um cursinho e juntamente com seus professores recomeçou com dedicação total e exclusiva aos estudos.

“Estávamos nesta expectativa desde agosto, somente em dezembro saiu oficialmente o resultado. Em agosto ele realizou as provas, depois a correção da redação, os exames de saúde e por fim os exames físicos. Ufaaaaa..que agonia. Porque tudo era eliminatório”. – descreveu Márcia.

Ela disse que no período de preparação, Simar tinhas aulas de segunda a segunda, e quando tinha duvidas era recebido na casa de seus mestres fora do horário, sem problema algum. O cursinho não tinha feriado, era direto.

Meu filho abdicou de tudo para conseguir seu objetivo. Nós, pais, queremos agradecer a todos que estavam conosco nesta caminhada, nada se consegue sozinho, em uma Vitória individual sempre há uma equipe auxiliando, seja professores, amigos e família. Nosso muito obrigado a todos.” ressaltou.

Orgulhosos, os pais dizem que o filho sabe que o que vai trilhar, não será fácil e terá que ter muita persistência e dedicação, como agora. “Hoje somos só alegria, mas só ele sabe o quanto se dedicou. Para os que não conseguiram este ano, fica aqui nosso carinho e o exemplo de que não se deve desistir de seus sonhos. Lute, estude muito…muito…que você consegue. Ao nosso filho nosso amor e gratidão.” concluiu Márcia.

Simar e Márcia Wadi também são pais de Maurício Wadi.