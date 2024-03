Mulher e filhos morrem após suposta intoxicação com gás, em Vacaria

Share on Email

Cíntia de Moraes Costa, 36 anos, foi encontrada morta por volta das 8h30min deste domingo (10), dentro da casa onde morava com o companheiro e os cinco filhos, em Vacaria. Com idades entre três e 15 anos (quatro meninas de três, sete, 11 e 15 anos e um menino de nove), os filhos foram socorridos e encaminhados ao hospital da cidade. Segundo o delegado da Polícia Civil Anderson Silveira de Lima, três deles morreram na instituição de saúde. Os nomes dos filhos e do companheiro dela ainda não foram informados.

O companheiro da mulher, de 30 anos, permanece internado. Ele não é o pai das crianças. As suspeitas iniciais do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar são de que a família tenha sido intoxicada com gás enquanto dormia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o namorado da adolescente de 15 anos chegou no local e estranhou a demora da família para abrir a porta. Ele conseguiu entrar na casa e encontrou todos desacordados. O jovem chamou os socorristas e a Brigada Militar (BM). Quando as guarnições chegaram, a mulher já estava sem vida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para confirmar se a família foi intoxicada por um gerador a gás, utilizado na casa para gerar eletricidade.

Fonte: Pioneiro