Escolas municipais da cidade retornam às aulas nesta segunda-feira

Em um esforço para garantir a segurança e o bem-estar de alunos, professores, colaboradores e medidas específicas estão sendo implementadas em cada esfera de ensino.

Na rede municipal de Alegrete, as aulas estão programadas para recomeçar a partir da desta segunda-feira, dia 6 de maio, exclusivamente nas áreas urbanas. Segundo o Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres, as aulas serão assíncronas nos Polos educacionais, até o próximo dia 10.

Para aquelas escolas que não têm condições de realizar aulas presenciais, na área urbana, as equipes diretivas estão avaliando alternativas, podendo adotar também o formato assíncrono. O objetivo principal é garantir que todos os envolvidos sintam-se seguros durante o processo de aprendizagem.

Um ponto sensível abordado pelo Secretário Guterres refere-se aos profissionais da educação, sejam eles docentes ou colaboradores, que possuem familiares na região metropolitana e podem precisar se deslocar para prestar apoio. Nesses casos, é fundamental que haja sensibilidade e diálogo para encontrar as melhores soluções, garantindo que as aulas continuem sendo ministradas enquanto as pessoas possam também oferecer suporte às suas famílias.

Já na rede estadual, em uma reunião realizada neste domingo, dia 5 de maio, com os 30 coordenadores regionais de educação, a Secretaria da Educação (Seduc) definiu que as aulas serão retomadas a partir da próxima terça-feira, dia 7 de maio, em algumas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) específicas. São elas: Uruguaiana (10ª CRE); Osório (11ª); Erechim (15ª); Rio Grande (18ª); Palmeira das Missões (20ª); Três Passos (21ª); São Luiz Gonzaga (32ª); São Borja (35ª) e Ijuí (36ª).

Essa decisão considera que essas regiões foram menos impactadas pelas enchentes e, portanto, estão em condições adequadas para o retorno das atividades escolares no meio da semana. No entanto, a partir de segunda-feira, dia 6 de maio, docentes e equipes diretivas estarão reunidos para atividades de planejamento e alinhamento das orientações para a retomada, garantindo uma transição suave e organizada para o reinício das aulas.