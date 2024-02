Share on Email

Uma mulher de 65 anos foi morta a facadas pelo companheiro de 29 anos, no bairro Cecília, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O crime aconteceu por voltas das 6h desta quinta-feira (15). O suspeito foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Rodrigo Bozzetto, uma vizinha acionou a polícia, após avistar o homem caminhando de um lado para o outro na rua.

“Ela foi decapitada por ele, com várias estocadas no peito”, afirma o delegado. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito já tinha antecedentes criminais, mas estava solto, aguardando prisão domiciliar. A vítima não tinha medida protetiva contra o companheiro. O caso é tratado como feminicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1