Mulher é suspeita de quebrar para-brisa de carro da mãe do ex

Um homem de 23 anos, acionou a Brigada Militar na madrugada deste sábado(14), no bairro Promorar, em Alegrete.

O relato da vítima aos PMs, foi de que estava no interior de um clube e quando saiu constatou um dano no para-brisa traseiro do veículo que é de propriedade de sua mãe.

O carro estava estacionado em frente ao estabelecimento e o homem destacou que suspeita que a ex-companheira de 19 anos, tenha sido a responsável pelo dano.

Desta forma, foi realizada ocorrência no local.