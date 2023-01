CTG Sentinela do Ibicuí, depois de 2 anos fechado, retoma atividades

Retomando as atividades do CTG Sentinela do Ibicuí, a nova patronagem da entidade vem reestruturando o CTG que estava fechado desde 2020, devido a um temporal que destelhou parte do refeitório, churrasqueira e cozinha.

Essa parte afetada está sendo reconstruída praticamente do zero, diz a patroa Idelcina Noetzold.

CTG Sentinela do Ibicuí

Ela solicita doações de material de construção, bem como doação de material de cozinha e se preferirem disponibiliza pix para colaboração em dinheiro CPF 568716.190-20.

E já para este mês de janeiro está marcado a posse da nova patronagem do CTG Sentinela do Ibicuí no próximo dia 28, às 22h.