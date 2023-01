Portal da Transparência da Câmara mostra o ranking de diárias dos vereadores

Share on Email

Entramos em um novo ano Legislativo em que se abre um novo orçamento, mas sempre é oportuno informar aos contribuintes as diárias de cada um dos 15 vereadores no ano de 2022.

E conforme o Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Alegrete só em diárias foram gastos 44.910 no ano que passou. Em passagens com integrantes da Câmara as despesas ficaram em 54.365,57.

Confira quem usou diárias:

Firmina Soares (PDT) – 10.920

Fábio Bocão (PV)- 7.980

Moisés Fontoura ( PDT) – 5.160

Cléo Trindade (MDB)- 4. 710

Anilton Oliveira (PT)- 4.410

Enio Bastos (PP) 3.000

João Monteiro- 1.080.

João Leivas -3.450

João Monteiro (PP)- 1.080.

Jaime Duarte (Republicanos) 660

Os que não aparecem na lista não utilizaram diárias em 2022

Vagner Fan (MDB)

Eder Fioravante (PDT)

Luciano Belmonte (PP)

Glênio Bolsson (PP)

Dileusa Alves (PDT)

Itamar Rodriguez (Republicanos)

Esses disseram que evitam gastar dinheiro público, só em extrema necessidade, visto que hoje os contatos on line agilizam dezenas de assuntos de interesse da comunidade alegretense.

A vereadora Dileusa Alves, por exemplo, disse que hoje os contatos, on line ou por telefone agilizam mais rápidamente as demandas do que esperar agendadas em orgãos ou secretarias em Porto Alegre.

Já Eder Fioravante informa que referente a diária zero, diz que conseguiram mesmo assim trazer um milhão de recursos para Alegrete sem precisar viajar e gastar recursos públicos. Mas isso se deu pela efetiva presença do Deputado Afonso Motta em Alegrete, salienta.

O valor total das diárias entre os vereadores ( 44,910 mil) e servidores da Casa ( 36, 495 mil) somam um total de 81,405 mil reais.

Já de passagens foram gastos em 2022, 54.365 mil reais.

A Câmara tem 15 vereadores, 14 servidores efetivos, 40 cargos de confiança e três estagiários.

A despesa total do Poder Legislativo de Alegrete em 2022 foi de 9.309051,52 milhões de um orçamento de 10.819701 (representa 7% do orçamento total do Municipio que foi 178, 503,616,09 milhões). A diferença entre o empenhado e o pago foi devolvida à Prefeitura.