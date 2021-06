Mulher morre ao ser atingida por paralelepípedo jogado contra o seu veículo

Um carro que transitava pela freeway (BR-290), no sentido interior-Porto Alegre,foi atingido por um paralelepípedo, por volta das 20h30min de sábado (12). A passageira do veículo, Munike Fernandes Krischke, de 45 anos, morreu após ser levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) e submetida a várias cirurgias, na tentativa de salvá-la.

O carro era conduzido pelo marido de Munike, Alex Von Zeidler Ramos, que não se feriu. Os dois residem no bairro Sarandi e se deslocavam em direção à Zona Sul de Porto Alegre, para um jantar em comemoração ao Dia dos Namorados, num restaurante. Quando passavam sob uma das alças da nova Ponte do Guaíba, o paralelepípedo atingiu o veículo, um Honda WRV.

Aos familiares, Alex relatou que Munike conversava com ele, de mãos dadas, quando ouviram um estouro e ele se viu coberto de cacos de vidro. O pára-brisas estilhaçou e, ao olhar para o lado, Alex percebeu que sua mulher estava com a cabeça caída, o rosto arroxeado e um paralelepípedo caído sobre o peito dela.

— O Alex foi correndo para o HPS, onde constataram ruptura de veias do coração dela e também lesões no fígado. Fizeram algumas cirurgias, mas após 12 horas, a Munike não resistiu e morreu. Estamos convencidos de que foi uma tentativa de parar o veículo para um assalto. Um horror, um horror — descreve a irmã de Munike, Sabrina Krischke.

Sabrina diz que o restaurante onde o casal iria jantar estava com mesa reservada e decorada com fotos de ambos. Os familiares estão em estado de choque, mal acreditam no ocorrido. Monike deixa, além do marido, um filho, Cauã, de seis anos.