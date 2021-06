Segunda-feira de vacinação para pessoas de 53 anos ou mais em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta segunda-feira, 14, inicia a vacinação com a primeira dose contra Covid-19 da população de 53 anos ou mais. A vacinação ocorre a partir das 8h30, em todas as UBS com salas de vacinas. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF.

Nesse mês também está ocorrendo a campanha de vacinação contra a Influenza. Assim, deve-se observar o prazo de quatorze dias entre a vacina da Influenza e a da Covid-19.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Informações e fotos arquivo DPCOM

Flaviane Antolini Favero