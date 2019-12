Mulher morta em acidente na BR-468 iria passar o fim de ano com a família em Três Passos

A família que teve a viagem interrompida na manhã desta sexta-feira (20), devido a um acidente na BR-468 , estava indo para o interior do Estado para passar as festas de fim de ano.

No km 39 da rodovia, por volta das 7h, o veículo da família perdeu o controle, desceu um barranco e, após capotar, parou em meio a uma lavoura às margens da estrada. No carro, estava Roseli Petter, 45 anos, que morreu no local. Ela estava no banco do carona e ficou presa às ferragens.

Com ela, estavam o marido, Jair José Petter, 47 anos, que conduzia o veículo, e as duas filhas, de 16 e seis anos. Os três foram encaminhados ao Hospital de Palmeira das Missões e estão em observação, mas não correm risco.

As informações foram confirmadas pelo prefeito de Lindolfo Collor, Gilmar de Quadro, que tem parentesco com as vítimas — a esposa do prefeito é irmã de Jair.

O casal morava em Lindolfo Collor e estava junto há cerca de 25 anos. Roseli trabalhava com fabricação de tapetes e Jair, com a venda de couro, em Ivoti.

De férias, os quatro se dirigiam para Três Passos, onde passariam o Natal e o Ano Novo ao lado dos demais familiares.

— Por volta das 6h40min, a Roseli mandou uma foto no grupo da família, dos quatro no carro. Uns minutos depois, recebemos a informação do acidente e de que ela não havia resistido — lembra Quadro.

— Com as festas chegando, é um baque. Temos outros parentes vindo de Mato Grosso. É muito triste.