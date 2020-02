Mulher perde o telefone celular e tem fotos íntimas postadas em redes sociais

A vítima de 30 anos disse que na última semana extraviou o telefone celular e este estava desbloqueado. Quando se deu conta de que não estava mais com o aparelho, não conseguiu localizá-lo. O problema foi que depois de algumas horas, alguns amigos passaram a chamá-la no messenger para informá-la que suas fotos íntimas estavam sendo postadas nas redes sociais.

Muitas fotos íntimas estavam nos status e Stories do whatsApp. Ainda houve ameaças de que as mesmas fotos seriam postadas no Facebook. A vítima não possui suspeitos, até o momento, mas realizou o registro para medidas cabíveis. Todas as fotos estavam armazenadas em seu telefone celular.