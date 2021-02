Mulher quer processar o ex-marido por agressões verbais e ameaças

Compartilhe















Separada, mulher foi ameaçada pelo ex-marido e registrou ocorrência na Delegacia de Polícia e deseja processar o acusado.

Segundo informações da ocorrência, a vítima ressaltou que está separada do ex há seis meses. Eles têm um filho de 11 anos e ficou acordado dias e horários para que o pai ficasse com a criança. Contudo, no último dia o homem atrasou mais de uma hora e, quando chegou na residência da vítima estava bastante alterado. Embora o filho já estivesse pronto aguardando o pai, a mulher não permitiu que ele fosse com o genitor em razão da forma em que o mesmo se encontrava. E, ao cobrar o horário, foi agredida verbalmente com palavras ofensivas e ameaçada. Com receio de ser agredida pelo acusado, a mulher saiu de casa com o filho. Ela foi à Delegacia de Polícia e solicitou representar contra o acusado. O fato aconteceu no bairro Medianeira.