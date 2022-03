Mulher, vítima de violência doméstica, teme pela vida dela e dos filhos

Share on Email

O problema iniciou no ano passado quando o individuo passou a usar produtos ilícitos e, por conta do vício deixou de trabalhar. Sendo assim, todas as despesas da casa passaram a ficar sob a responsabilidade da vítima que realiza faxinas para manter o lar.

O receio da mulher é devido ao lado psíquico do companheiro, em razão do uso de entorpecente, pois ele estaria se negando a realizar tratamento, o que o deixa muitas vezes alterado.

Desta forma, acaba ameaçando a vítima de forma agressiva. A mulher teme por sua integridade física e das crianças, ela também comunicou o Conselho Tutelar.

A mulher solicitou Medidas Protetivas e representação judicial contra o acusado.