Mulheres, carros e tiros resultam em dois homens presos por tentativa de feminicídio

O fato ocorreu na região Central de Alegrete. De acordo com os policiais militares, a guarnição recebeu a informação de que dois indivíduos, em um Astra, teriam efetuados disparos de arma de fogo contra um Kadett com cinco pessoas.

As vítimas eram um homem de 38 anos e quatro mulheres de 23, 24, 25 e 42 anos.

Os policiais localizaram o veículo suspeito(Astra), e o condutor de 28 anos foi identificado, já o passageiro de 26 anos, tentou fugir, correndo em direção ao interior de uma oficina mecânica, porém foi interceptado e detido.

Durante as buscas, um revólver calibre 22 com cinco munições, duas deflagradas, foi encontrado dentro de uma máquina. Também foi localizado embaixo de um veículo o telefone celular do abordado e uma porção de maconha pesando 6,5 gramas.

Na identificação de todos os envolvidos, contatou-se que todas as mulheres que estavam no veículo Kadett tinham algum tipo de relacionamento afetivo com os acusados, pois duas eram ex-companheiras do acusado de 26 anos, e as outras duas ex e atual companheira respectivamente do motorista de 28 anos.

O grupo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia e determinado, pela Delegada de Plantão, prisão em flagrante dos acusados por tentativa de feminicídio.