Mulheres, de carro, são assaltadas por indivíduos mascarados na ERS 377

Mulher de 41 anos registrou na Delegacia de Polícia de Alegrete, roubo de celulares e o valor de R$ 4.500,00.

Conforme o registro, a vítima disse que trafegava sentido Uruguaiana/Santa Maria com mais duas amigas de carro. Assim que elas passaram o trevo de Manoel Viana, um Fiat Uno tripulado por três indivíduos, mascarados, tentaram forçar que ela parasse o veículo. Mas sem obedecer, o carro “emparelhou” com o dela e a forçou sair da estrada, caindo em um buraco. Momento em que os acusados desceram aramados e anunciaram o assalto. Os criminosos levaram os celulares das três vítimas e às bolsas. Como estava indo a Santa Maria levar um valor expressivo para o filho que reside naquele município, a vítima acrescenta que havia quatro mil e quinhentos reais na bolsa. Ela e as amigas ficaram em choque. Posteriormente, após conseguir tirar o carro da vala, retornou a Alegrete onde procurou a Delegacia para fazer o registro do fato. As outras duas vítimas optaram em não realizarem a ocorrência. Ninguém se feriu. O registro foi feito na última sexta-feira.