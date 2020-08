Mundo dos Sabores, a mais nova opção em temperos e sabores da Zona Leste

Compartilhe









As inúmeras dificuldades enfrentadas num período tão delicado mundialmente, levaram muitas pessoas há buscarem outras opções de trabalho. Aos que persistem e acreditam em dias melhores, encarar desafios é um ato de coragem e determinação. Desta forma, surge na zona leste de Alegrete, um novo investimento, Mundo dos Sabores.

Com um olhar para o futuro e atenta às novas tendências do mercado, a empresária Vanice Franco, proprietária da Festa & Cia, empresa especializada em decoração de festas e eventos em geral há quase duas décadas, agora, também inaugura neste dia 1º de setembro, a empresa Mundo dos Sabores.

O investimento é localizado, bem no coração da zona leste, na Avenida Tiaraju, nº 667.

Em visita à empresa na sua pré-inauguração, foi possível perceber que o espaço visa contribuir com a qualidade de vida das pessoas, sem a necessidade de deslocar-se até o centro da cidade.

Mundo dos Sabores conta com uma variada linha de produtos a granel, grãos, farináceos, doces, guloseimas para festas e eventos em geral, chás, produtos para confeiteiras (um segmento que evoluiu muito após a pandemia), temperos que vão dos tradicionais até os mais exóticos. Outra grande novidade do Mundo dos Sabores são as cestas de presentes, seja para um aniversário, uma homenagem ou simplesmente um mimo para alguém especial.

Para sua inauguração o horário será diferenciado com atendimento Das 9h às 20 horas sem fechar ao meio-dia. Distribuição de brindes aos clientes e live na página do Alegrete Tudo no Facebook.

Mundo dos Sabores, um sonho tornando-se realidade para beneficiar a comunidade da zona leste, um lado apaixonante da cidade que desenvolve-se a cada dia, com excelentes empreendimentos.

Conheça e encante-se com Mundo dos Sabores, produtos a granel – Para fazer a diferença na sua vida, casa e cozinha!

Avenida Tiaraju, nº 667

Telefone: 3422 0028

Facebook: Mundo dos Sabores

Aline Menezes