Murillo Pagnossin: o artilheiro que sonha jogar profissionalmente

O alegretense Murillo Lopes Pagnossin, aos 17 anos sonha em jogar futebol profissionalmente. Cursando o terceiro ano do ensino médio na Escola Demétrio Ribeiro, ele divide o tempo entre as aulas e os treinamentos.

Com 3 anos, Murillo já ensaiava os primeiros chute na bola, na escolinha do professor Larré. Com 9 anos, ficou entre os três melhores times do RS.

Jogou pelo time do Colégio Divino Coração, passou pela EFA, Escolinha do Grêmio com o o professor Tarcísio Gonçalves, AJS, jogou o o Torneio Primavera e o Efipan pelo Flamengo. Na AABB, acabou artilheiro no evento que reúne todas associações do RS.

Pagnossin jogou pelo Eliseo’s Futsal, ASSAD, no Cruzeiro de São Gabriel, na AEC e por último defendeu o Marítimo de Alegrete. Com participação na equipe da Academia do Vinicius Peiche de Rosário do Sul, ele conquistou o Torneio Outubro Rosa organizado pela AABB, campeonato regional de futebol de campo. Possui três títulos dos Jogos da Solidariedade e foi campeão da Copa Santiago de Futsal.

Murillo filho da dona Carmem Joselaine e de Adão Pagnossin (in memorian), bateu um papo com a reportagem do Portal Alegrete Tudo e falou do atual momento, dos estudos e principalmente do sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Confira os principais trechos da entrevista:

Portal: Murilo como estão os treinamentos em meio à pandemia ?

Bom, teve uma época que os treinos estava proibidos na cidade, aí fiquei treinando na academia e treinos técnicos com um dos meus professores para estar bem preparado para quando aparecesse alguma oportunidade, eu agarrar e conseguir realizar meu sonho.

Portal: E os estudos ?

Os estudos com a pandemia, prejudicou muito o aprendizado, porque não é a mesma coisa do que estar ali presente em sala de aula, porque por exemplo, matemática e física é tudo contas, e tem que estar com alguém ali pra tirar alguma dúvida, mas quando tem alguma tem que dar uma pesquisada em alguma vídeo aula no YouTube. E para quem está se preparando para o Enem é uma missão, mas com foco e persistência tudo dá certo.

Portal: Jogando pelo Sub-9, ficaste entre os três melhores do RS. No estadual entre as AABB, foste goleador. Nessa trajetória toda qual o título mais importante que tu conquistou e por que ?

Na minha opinião todos títulos que eu ganhei na minha vida são importantes, porque todos os campeonatos são difíceis e todo mundo quer ganhar, mas um que eu gostei muito de ganhar foi um ano da solidariedade que jogamos com um time sem treinar, montado de última hora e fomos campeões invictos pela EFA(Sport Club Alegrete), que hoje não disputa mais, que era escolinha do Rogers Gonçalves.

Portal: O que a pandemia acabou te ensinando que tu vais levar contigo daqui para frente ?

A pandemia ensinou muita coisa para todo mundo, principalmente valorizar quem a gente ama, e principalmente ter amor ao próximo. Porque ninguém sabe o dia do amanhã, então ensinou nos a viver o hoje sem pensar no amanhã.

Portal: Esse ano tu completas o ensino fundamental e vais ter que buscar uma profissão ou vais tentar o futebol ?

Pretendo realizar a prova do Enem esse ano, e continuar em busca do meu sonho, mas já tenho ideia do que eu quero fazer caso não consiga alcançar meu objetivo.

Portal: No futsal gaúcho teremos o Real na Liga. No futebol estamos paralisados e sem perspectivas de disputar competições estaduais. Na tua visão o que precisa para Alegrete crescer coletivamente no esporte ?

Acho que o esporte, tinha que ter um olhar mais especial, porque é um meio de trazer de volta à cidade para o auge do futsal e o futebol de campo também, porque no solo alegretense tem muito guri com qualidade incrível, que não tem oportunidade por falta de investimento nessa área. Temos o Flamenguinho, mas infelizmente acaba trazendo jogadores de fora e os da cidade acaba não sendo aproveitados no Efipan e Torneio Primavera. Se vamos analisar, tem muitos jogadores de Alegrete, em clubes, que estão se destacando, como na categoria de base e profissional também.

Portal: Qual seria mensagem para os jovens que como tu sonham em ser jogador de futebol de um clube profissional ?

Que não desistam, sempre com pensamento positivo, treinando e focados, porque quando tu menos espera, Deus pode abrir uma porta pra você, e tu tem que estar pronto, agarrar a oportunidade e conquistar o que sempre sonhou e poder realizar todos desejos que tem, como acho que todo jovem tem o sonho de dar uma condição melhor para seus pais.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal