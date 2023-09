Na chuva de hoje à noite houve queda de granizo em pontos isolados da cidade

A moradora do bairro Restinga, Isa Vargas, registrou o momento da queda de granizo que ocorreu em áreas isoladas da cidade. Este evento meteorológico atípico reflete a constante variação das condições climáticas na região.

Segundo informações do site meteorológico Climatempo, um novo episódio de chuva extrema está previsto para atingir o estado do Rio Grande do Sul nesta semana. As projeções apontam acumulados de chuva excessivos nas áreas do Centro, Oeste e Sul do estado, com volumes que podem atingir entre a média e o dobro da média histórica de precipitação do mês inteiro. Esta será a terceira ocorrência de chuvas excepcionais no território gaúcho neste mês, com registros muito acima do padrão.

Para os próximos dias em Alegrete, a previsão meteorológica é preocupante. De hoje até quarta-feira, espera-se um acumulado de chuva de 146mm. Nesta segunda-feira, a previsão é de 21mm de chuva durante a noite. Na terça-feira, a temperatura mínima cai para 11ºC, com máxima que não deve passar dos vinte graus. Há uma probabilidade de 83% de chuva, com estimados 70mm de precipitação. Na quarta-feira (13), o dia será ainda mais frio, com mínima de 9ºC e máxima de 16ºC. Antecipa-se chuva forte pela manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que se estenderão até à noite, com uma previsão de cerca de 55mm de chuva e 90% de chances de ocorrência.

No entanto, a partir de quinta-feira e sexta-feira (15), não há previsão de chuva, e os dois dias serão marcados por períodos nublados, intercalados com aberturas de sol. As temperaturas variarão entre 7ºC e 20ºC.

Atualmente, o Rio Ibirapuitã em Alegrete continua recuando e, de acordo com a última aferição, às 20h, está 10m50cm acima do nível normal, representando uma diminuição em relação aos 10m55cm registrados às 17h.

Homem é preso por maus-tratos no interior de Alegrete

A instabilidade climática recente atingiu 23 famílias que encontram-se desabrigadas, totalizando 66 pessoas, enquanto 58 famílias foram desalojadas, afetando 165 indivíduos. Os bairros mais atingidos incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel.

Para atender às necessidades das pessoas deslocadas, estão em operação abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no antigo posto do Bairro Macedo. Para obter informações e assistência, os contatos disponíveis são (55) 3961 1707 e (55) 991589544.