Polícia Civil prende traficante, apreende 6,2kg de cocaína e dá duro golpe no tráfico

A ação policial foi resultado de um mandado expedido pelo poder Judiciário, a pedido da autoridade policial, no contexto de uma investigação relacionada a outro crime no qual o suspeito estava envolvido.

Com base no mandado, os policiais se dirigiram à residência do homem, onde realizaram a apreensão de seis tijolos grandes de cocaína, devidamente embalados e prontos para distribuição e venda. Os entorpecentes estavam ocultos dentro de um armário da casa. O total da droga apreendida foi estimado em 6,2kg, avaliados em aproximadamente R$ 420.000,00. Esse expressivo valor indica um duro golpe no tráfico de drogas, resultando em um prejuízo considerável para os envolvidos, totalizando quase meio milhão de reais.

O preso já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, apropriação indébita, estelionato, ameaça, lesão corporal e dano. Além disso, ele estava sob monitoramento eletrônico por intermédio de uma tornozeleira eletrônica.

Após o cumprimento, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e, posteriormente, ao Presídio Estadual de Alegrete.

A Polícia Civil de Alegrete reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas na região e incentiva a população a colaborar denunciando atividades suspeitas, garantindo o sigilo das informações: (55) 34270318 (plantão) ou (55) 984511689 (WhatsApp).