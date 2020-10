Na CVC Viagens, o Esquenta Black Friday já começou e é por tempo limitado

Oportunidade única:

Viajar com segurança pela CVC Viagens, torna suas férias e da sua família, muito melhores.

E para ajudar você escolher o destino certo, a Agência CVC Viagens Alegrete e Santana do Livramento já estão com o “Esquenta Black Friday CVC”, mas é por tempo limitado.



As lindas praias do Nordeste são destinos ideais para se divertir e descansar no verão. Com a CVC, você compra uma viagem completa. Os roteiros para Natal, Porto Seguro, Maceió, Ilha de Comandatuba e Jericoacoara já têm hospedagem, passagem aérea e traslados. E a maioria das viagens incluem passeios. Quer opção melhor para relaxar sem ter que se preocupar? Os preços são incríveis e você pode pagar em 15 vezes sem juros no cartão Elo e também pode remarcar sem multa se precisar.

Garanta uma inesquecível viagem nas férias de verão, no Natal e no Réveillon com a CVC. Você merece viver momentos mágicos. Faça sua reserva agora mesmo.

Uma viagem a dois, com a família ou amigos, fica muito mais leve com a segurança e a tranquilidade que só a CVC Viagens proporciona.

Acesse as redes sociais, whatsapp, instagram e facebook ou vá até a agência na General Sampaio 1096, sala 102, fale com o Rodrigo e informe-se.

Solicite seu orçamento pelos Whatsapp da CVC Alegrete:

Whatsapp: 55 99152 7722 e 53 99947 7440.

Endereço: General Sampaio, 1096, Sala 102, Centro

Telefone: 55 3420 0120

Facebook: CVC RS – Alegrete

Instagram: cvc.rs.alegrete

Aline Menezes