“Não basta apreender animais , os proprietários têm que ter mais cuidado “, alerta secretário

A Prefeitura de Alegrete, através da Guarda Municipal da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, apreendeu na noite de terça-feira,(8), dois animais em via pública, uma égua e um potrilho, que colocavam em risco veículos e pedestres nas proximidades do 12° BE Comb. A Guarda Municipal foi acionada e depois de muitas tentativas conseguiu fazer a captura dos animais, já nas proximidades dos Canudos.

O secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que acompanhou o trabalho, mencionou que apesar do trabalho incansável da Guarda Municipal, os proprietários destes animais precisam ter mais cuidado. “Esses mesmos animais foram recolhidos pela Guarda a pouco mais de 30 dias, tendo o proprietário efetuado o pagamento de multa e retirados esses animais. Desta vez, seremos mais rígidos, pois é necessário ter responsabilidade. Os animais soltos colocam vidas em risco”, ressalta.