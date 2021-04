Relação amorosa curta e tumultuada acaba no Plantão de Polícia

Compartilhe















Jovem de 18 anos registrou uma ocorrência contra o ex-companheiro, de 30 anos, em razão de estar sendo acusada de furto.

Conforme o depoimento da vítima na Delegacia de Polícia, ela teve um relacionamento de um mês com o acusado e, neste período, residiu com ele no bairro Saint Pastous. Entretanto, depois de algumas agressões, fugiu da casa do acusado e, atualmente, já tem um outro relacionamento o que, segundo ela, gerou ciúmes nele.

O ex teria a ameaçado através das redes sociais, por esse motivo, registrou um Boletim de Ocorrência, em outro período contra ele. Mas o motivo do novo registro, foi em razão de ter sido comunicada por um familiar que o ex novamente estaria usando as redes sociais, agora, para acusá-la de ter saído de sua residência depois de ter furtado um valor em espécie. A jovem refuta a acusação do ex.