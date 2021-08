Conteúdo Patrocinado!!

Um assunto que preocupa milhares de pessoas diariamente é a “briga com a balança”.

“Dar” o primeiro passo rumo à mudança é uma decisão muito difícil mas, jamais, impossível.

A profissional Naira Liedke, formada pela Universidade La Salle há seis anos é Especialista em Nutrição Clínica com abordagem comportamental, desde então dedica-se a entender os parâmetros nutricionais mantendo-se atualizada através de cursos, evidências científicas e congressos.

O papel do profissional:

“Ser nutricionista é ajudar meus pacientes a chegar no seu objetivo através de uma nutrição personalizada, levando em conta a história de vida, preferências e dificuldades de cada um.

Não desconte suas emoções na comida! Consulte com a Especialista em Nutrição Clínica – Naira Liedke

Com uma boa reeducação alimentar, um tratamento nutricional completo é possível comer de tudo e mesmo assim chegar no seu objetivo. Não imponho restrições alimentares aos meus pacientes e durante o processo mostro como eles podem se alimentar intuitivamente, de forma que consigam fazer boas escolhas sozinhos, sem necessidade de seguir dieta restritiva” – destaca Naira.

Equilíbrio:

Ter uma alimentação adequada é o caminho para alcançar o equilíbrio entre o corpo e a mente saudável.

Logo, a alimentação deve levar em conta o ser humano como um todo, considerando a sua vida social, pessoal, rotina, gostos e sentimentos.

Autonomia:

Sabe-se que ao longo dos anos, a Nutrição passou por vários processos de padrões e modismos, porém ter em mente que cada paciente é único e exige atenção individualizada, contribui para que eles desenvolvam autonomia nas suas escolhas alimentares e enxerguem a comida como uma aliada no processo de reeducação alimentar.

Nutrição:

A Nutrição é muito mais que alimentar-se corretamente, dessa forma trabalhar com uma abordagem comportamental, voltada para emagrecimento associado a prática de atividade física.

Missão da Profissional

Recuperar a saúde e a autoestima dos pacientes, melhorar a relação com a comida e ressignificar o conceito de dieta – uma alimentação saudável pode ser simples, barata e natural.

Mude! Por você e para você!

Onde você pode encontrar a Nutricionista Naira Liedke?

Atendimentos realizados com hora marcada na Dermaclinic, localizada na Rua Mariz e Barros – 339, quase esquina com a Rua Tiradentes.

Naira Liedke

Nutricionista CRN 1242D

Especialista em Nutrição Clínica com abordagem comportamental.

Atendimento com hora marcada.

Contatos: (51) 9 9256-8859 e (55) 9 9989-0459.