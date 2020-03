Não há falta de materiais de proteção aos trabalhadores da Santa Casa

Os trabalhadores da saúde que atuam dentro da Santa Casa são os que mais precisam se proteger.

Já na recepção, onde chegam pacientes de todos os locais, eles estão ali firmes atendendo a todos. E para isso é imprescindível os EPIs obrigatórios.

Graciela Sallhe, do setor de compras do Hospital, informa que não há falta de nenhum material. Ela orienta para que tudo seja usado conforme a orientação e não seja disperdiçado, principalmente as máscaras. – Poderá acontecer casos dos que ficam muito peocupados e trocam as máscaras com frequência, isso não é necessário.

E adianta que antes de qualquer equipamento de segurança, a lavagem das mãos é fundamental . E agora mais ainda, tanto a quem trabalha no Hospital como os que estão em casa.

A Santa Casa de Alegrete está preparada para qualquer eventualidade em relação a pacientes com coronavírus. Mas toda equipe orienta para que as pessoas obedecem a quarentena e fiquem em casa.

Vera Soares Pedroso