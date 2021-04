Naymayer a família que, unida, contrariou prognósticos médicos e venceu duros desafios

Compartilhe















Algumas palavras são valiosas, família, Fé, amor e gratidão.

Para Neila Guedes Naymayer de 53 anos, sua base sempre foi a união da família e todo apoio incondicional que recebe. Mas a narrativa a seguir, destaca uma sequência, assim pode-se dizer, de uma história de superação em família. A referência é feita pois há poucos dias a reportagem do PAT fez uma reportagem especial com Sérgio Naymayer, esposo da entrevistada. Na situação dele, um belíssima história de sucesso e muita fé em decorrência de um transplante de coração.

Mas, a seguir, o relato será desta guerreira, mulher valente e leoa. Uma pessoa que protege a todos com muita garra e fibra, se emociona com muita facilidade, e de um coração e uma humanidade indiscutíveis.

Tudo começa em sua luta há anos com um problema no intestino. Mas, embora ela tenha passado por cirurgias, sempre saiu vitoriosa e tirou de letra todas as intercorrências.

Contudo, durante todo tratamento do esposo, ela se dedicou de corpo e alma a se sustentar em sua fortaleza, mesmo que em alguns momentos não conseguisse conter o choro, para dar todo apoio, amor e tranquilidade que ele precisava. Foram quase dois anos, dedicados ao Sérgio e, neste período, por vezes sentiu alguns incômodos gástricos, mas sempre acreditou que seria em razão do sistema emocional.

Porém, quando Sérgio já estava bem e, em casa, as filhas que são anjos para o casal, pois sempre estão de forma incondicional apoiando e cuidado de ambos, resolveram que o momento era de cuidados com a mãe. E a levaram para uma consulta, mesmo contrariada, Neila aceitou. O resultado não foi o esperado, que seria apenas uma gastrite, talvez. Com muita insistência, Neila fez os exames e o médico constatou um tumor. Naquele momento, ela descreve que o mundo caiu, ela só lembrava que teria que passar por tudo novamente, sair de casa, depender de outras pessoas e também iria ficar careca. Parecia absurdo, todos aqueles pensamentos, mas não eram nada diante de toda a situação que recém havia passado com a saúde de Sérgio.

Mas as filhas, Fernanda Naymayer e Eduarda Naymayer, foram incansáveis mais uma vez e a levaram para santa Maria, onde fez exames mais completos e foi diagnosticada com câncer no estômago. Não vou fazer nada, disse Neila para a filha Fernanda, sob a reação do resultado do exame e tentou por diversas vezes desmarcar os demais exames que tinha que fazer, mas as filhas e o esposo foram o esteio que ela necessitava.

Mesmo com a teimosia de Neila, eles a fizeram marcar a cirurgia ainda naquele ano de 2019. Sérgio e Neila tinham retornado para casa em Alegrete em Abril e novembro ela foi diagnosticada com câncer. Apenas seis meses depois do transplante do Sérgio. O surpreendente vem a seguir, naquele período da comprovação do tumor, ele estava com 0,05cm, entretanto, com a agilidade e convencimento das filhas ela fez a cirurgia para retirada antes de um mês e, para o espanto de todos, o tumor já estava quase 100 vezes mais do que o tamanho inicial, algo que impactou a todos. A cirurgia foi no dia 16 de dezembro de 2019.

Da cirurgia, uma biópsia e 10kg a menos. Neila se alimentava muito pouco e mais líquido em razão da cirurgia. Novamente internou com epilepsia pulmonar e o resultado da biópsia chegou naquele período, o resultado: malígno.

Neila foi encaminhada para Santa Maria onde iria saber que tratamento deveria seguir a partir daquele momento. Ela estava bem debilitada. Mas sua fé e a família, mais uma vez foram o seu sustento. E ao chegar no médico, soube que não teria necessidade de radioterapia ou quimioterapia. O anjo de avental azul, o médico responsável por sua cirurgia a fez com muita precisão e removeu todo tumor, o estômago ficou muito pequeno, mas sem nenhum resquício do que ali se encontrava, o tumor.

Neila recorda o quanto ficou debilitada, por cerca de quatro meses, com dores quase insuportáveis. Todas as noites rezava e pensava que na manhã seguinte seria melhor que a outrora. Ela se emociona e diz que jamais imaginou que teria um câncer, mas que a força da família, o amor e a união de todos a fizeram ter coragem. “A dor te derruba, mas eu sempre tive muita fé e pensava, agora que eu já tenho o limão, terei que fazer a limonada. E assim, me sentindo muito acolhida pelo meu marido, Sérgio, minhas filhas, Eduarda e Fernanda, minhas netas e genros, os amigos e demais familiares, passei por essa e tenho muita gratidão por tudo. Minha família é minha base em tudo, somos uma fortaleza”- destaca.

” O que me faz estar aqui é Deus e a nossa família” – descreveu Neila. E ao mesmo tempo, a filha Fernanda acrescentou que eles nunca se apegaram a bens materiais, tudo o que é preciso para ajudar o outro é feito, são guerreiras e batalham de forma incansável. Emocionada, Fernanda disse que Neila abriu mãe da sua saúde em prol da saúde do Sérgio. “A mãe sempre pensou em cuidar do pai e isso é dela, pois sempre foi assim, se doando para todos. Desde criança acompanho em todos os períodos do ano as pessoas passarem por aqui, independente de serem dependentes de álcool ou droga, mas se pedem um prato de comida, eles vão receber. São convidados a passar o Natal, Ano Novo conosco, se não têm familiares. Meus pais são assim, pessoas de um coração gigante, do bem e que foram abençoados com a dádiva da cura. Eles superaram o inimaginável para muitos e surpreenderam a medicina. Isso é fé, amor e muitas bençãos” – concluiu.

