Irmão Robinson, um líder da Igreja Mórmon, morre aos 51 anos

Mais uma família, amigos e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida também como Igreja Mórmon, choram a perda de um pai, esposo, amigo e líder. Morreu neste sábado(10), vítima da Covid-19, Robinson Assumpção Mendonça.

Ele estava com 51 anos e deixou uma história linda de doação à família, à Igreja e aos necessitados. De acordo com todos os relatos, Robinson era uma pessoa de um coração nobre que sempre estava pronto a auxiliar a todos.

A Igreja Mórmon é a maior e mais reconhecida denominação do movimento dos Santos dos Últimos Dias. Nas redes sociais são muitas as mensagens e homenagens em razão do trabalho exercido por Robinson em sua trajetória. São relatos emocionantes como Caíque Ramos que descreveu: quero aqui expressar a toda família e amigos, meus mais sinceros sentimentos, que todos sintam-se confortados pelo Senhor nesse momento, sabemos que agora ele descansa de seus labores!

Reconheço o grande homem, líder, pai e amigo que ele foi para com todos que o conheceram. O cabeleireiro oficial dos missionários. Um homem extraordinário. Obrigado irmão Robinson por toda ajuda enquanto estive em Alegrete.

Aos familiares, que tenham o consolo e a confiança no Salvador e em seu plano de misericórdia,de felicidade, pois nos encontraremos todos no reino de nosso Pai! “.

“Não temos palavras quando perdemos um amigo, um irmão. Robinson Mendonça foi um guerreiro, um exemplo pra família e como parceiro do negócio Herbalife, um líder. Infelizmente Robinson não conseguiu vencer a Covid. Nosso consolo é a nossa fé na vida eterna. Que a dor que sentimos se transforme em força e fé. Oramos pela família Becker Mendonça, que sintam-se abraçados e que o amor do Pai Celestial possa acalentar o coração de todos!”- citou Paulo Wilk.

Além dos missionários do Brasil que foram acolhidos por Robinson, irmãos da Tailândia, EUA, Argentina, entre outros, estão prestando muitas homenagens.