Necropsia aponta: menino de um ano e oito meses morreu devido a um traumatismo craniano e hemorragia; polícia investiga

No final da manhã desta segunda-feira(17), o laudo médico apontou traumatismo craniano e hemorragia no menino de um ano e oito meses que deu entrada com vários hematomas e desacordado, na Santa Casa de Alegrete. A informação é do Delegado Valeriano Neto, que destacou que o trabalho da Polícia Civil iniciou tão logo foi notificado sobre o fato. Diante dos relatos, tudo leva a conclusão de que Márcio dos Anjos Jaques foi espancado. Porém, o depoimento dos suspeitos será fundamental para a elucidação do ocorrido.

O menino chegou no hospital, desfalecido nos braços do pai. Ele passou pelos primeiros atendimentos e foi direto para a UTI. Hematomas pelo corpo, dentes quebrados e outras cicatrizes que, provavelmente, são de ferimentos anteriores, descreveu o policial militar que realizou o atendimento da ocorrência.

Conforme contato com a assistente social da Santa Casa, Tânia Zinelli, que deu o primeiro atendimento, a situação impactou a todos. “Desde que a criança chegou, imediatamente fui acionada para dar acolhimento ao pai e a mãe também se fez presente mais tarde. Acredito que os órgão competentes, que já têm conhecimento vão esclarecer o que aconteceu com este menino. Somos profissionais da área da saúde, mas não conseguimos ficar indiferentes. A cena daquela criança mexeu muito com todos. “É dolorido pra nós, pra equipe toda que estava na Santa Casa aquele horário” – disse.

Tânia que trabalha há mais de 20 anos na Santa Casa, disse que já realizou inúmeros acolhimentos, presenciou várias situações relacionadas a crianças, mas nada que se assemelhasse ao que a equipe presenciou com aquele menino. O Conselho Tutelar já realizava atendimento com a família do menino.

Já a Promotora da Infância e Juventude, Luíza Losekan, disse não havia nenhum acompanhamento com o MP, era somente com o Conselho Tutelar, por esse motivo uma reunião será realizada, nesta tarde, para avaliar as medidas que foram tomadas. A Promotora salientou que, não somente ela, mas toda a rede estão abalados. “É muito triste, jamais vamos ter como normal ou aceitar uma situação como essa. A primeira posição foi verificar se há mais crianças com os suspeitos e, desta forma, dar o acolhimento necessário” – declarou.

A criança de um ano e oito meses que deu entrada, na Santa Casa de Alegrete, com vários hematomas pelo corpo e desacordado, não resistiu e faleceu por volta das 2h, desta segunda-feira(17), em Alegrete. O menino, Márcio dos Anjos Jaques, estava na UTI.

De acordo com o relato do pai, de 19 anos, à polícia, o filho estava com os tios.

O pai, responsável por ter levado a criança à Santa Casa, disse aos policiais que trabalha no interior do Município e a mãe do menino o teria abandonado.

Desta forma, a criança estava na casa de um tio, irmão do pai e com a cunhada do mesmo. O casal reside na Avenida Caverá.

O homem, declarou que foi para o interior na quinta-feira(13), e retornou no final da tarde de domingo. Quando chegou na casa, encontrou o filho com os hematomas, pelo corpo, e convulsionando. Ele disse que os dentes quebrados foi devido a tentativa de abrir a boca do menino para evitar que ele engolisse a língua.

O pai foi encaminhado à Delegacia de Polícia para realizar o registro da ocorrência. Além da Brigada Militar, a Assistente Social da Santa Casa e o Conselho Tutelar também realizaram atendimento relacionado ao caso.

Nesta manhã, a psicóloga, Nadia Mileto, entrou em contato com o PAT para dizer que a mãe do menino está em tratamento no CAPS AD. Ela deixou a criança sob a responsabilidade do pai e familiares pois não teria condições de ficar com o filho, pois à época que iniciou o tratamento estava gestante e em estado de vulnerabilidade social. A jovem está em acompanhamento desde março e teria a intenção de solicitar a guarda do menino. Ela tem um outro bebê e devido ao auxílio da rede de saúde, conseguiu um lar. ‘A mãe está em choque ‘ destacou Nadia.

Toda e qualquer situação relacionada a maus-tratos em crianças, choca. Mas neste caso, a maneira em que o menino chegou no hospital, desfalecido, nos braços do pai, deixou aqueles que estavam aguardando consulta impressionados e gerou uma grande comoção.