Negociação tumultuada; venda de caminhoneta acaba no Plantão da DP

Desavença comercial terminou em agressão em praça pública.

Na tarde de terça-feira (7), um homem que é proprietário de uma revenda teria sido agredido com um soco devido a uma discussão em razão da venda de uma caminhoneta.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada depois que um princípio de tumulto teria ocorrido envolvendo em torno de cinco pessoas, uma ferida.

No local, na Praça Getúlio Vargas, os policiais identificaram três envolvidos. O dono de uma revenda, um advogado e outro homem, aposentado, que seria o dono da caminhoneta. Este teria feito a venda do veículo e na negociação, o comprador entregou dois outros carros de valores menores, porém, um deles foi vendido para uma terceira pessoa que não teria pago o valor acordado. Todo esse imbróglio, entre as partes de quem seria de fato o dono da caminhoneta e quem tem o documento do veículo e a falta de pagamentos, terminou na discussão e na agressão contra o dono de uma revenda.

Todos foram identificados e conduzidos à Delegacia de Polícia para registro. O veículo envolvido na ocorrência foi recolhido ao depósito do Detran.

O fato aconteceu por volta das 16h40min e foi presenciado por um número considerável de transeuntes. Enquanto a Brigada Militar atendia a ocorrência, uma platéia acompanhava o desenrolar da situação.