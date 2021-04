Nei Martini, um grande ativista de causas sociais e comunitárias perdeu a luta para a Covid

Compartilhe















Morreu Nei Carlos Martini, um dos valorosos líderes desta Comunidade. Alegrete registrou nesta segunda-feira, dia 12 de abril, mais um triste episódio decorrente da pandemia do Coronavírus.

O Empresário Nei Carlos Martini, aos 73 anos de idade, deixa Esposa, conhecida Artista Plástica Simone Carvalho Martini; o filho Nei Carlos Martini Junior, agropecuarista, casado com Danielle Madalozzo Martini, pai de Matheus Madalozzo Matini, e Martin Madalozzo Martini; o filho Luciano Carvalho Martini, Tecnólogo de Radiologia, casado com Lisiane Zinelli Martini e pai de Lorenzo Zinelli Martini. O neto Matheus presenteou recentemente o avô com a bisneta Cecilia M. Martini. Nei espalhou sempre seu espírito afetuoso e elegeu a namorada de Matheus, Manoela, como sua “Nova Neta Querida”.

Desportista, líder comunitário, homem de grande participação na sociedade alegretense, Nei Martini foi um respeitado homem de negócios. Filho do saudoso empresário Américo Martini e de Erna Migoto Martini, Nei participou como líder em diversas entidades representativas do setor agropecuário, presidiu o Clube Cassino e o Tênis Clube, com participação direta em outras diversas entidades. Também se destacou como desportista, apaixonado pelo futebol. Foi presidente da Sociedade Esportiva Real, nos áureos tempos de disputa do Estadual e da Associação Atlética Alegrete.

Homem culto, cordial com todos, Nei angariou durante sua vida a simpatia e o respeito da comunidade, independente de classe social. Mantinha um grande apego pela família, sempre demonstrando muito orgulho dos filhos, a quem dedicou carinho, bem como com os netos e, ultimamente, teve no nascimento da bisneta um novo ânimo e grande alegria. Seu Amigo particular, Paulo Bandeira, bastante abatido com o passamento de Nei Martini, observou que Alegrete perde um Homem honrado, Pai de uma Família formada por pessoas maravilhosas, dotadas de grande sensibilidade e que tiveram Dele um exemplo de bondade, correção e amor.

Nei participava dos negócios de seu filho Nei Junior, na empresa Santa Cruz Negócios Rurais. Assim como os irmãos, era conhecido pela dedicação ao trabalho. A família sempre esteve ligada à agricultura. Com o falecimento do Pai Américo, Nei, filho mais velho, compartilho as responsabilidades com os familiares dando sequência nos negócios da Família. Seus irmãos Luis Olindo Migoto Martini, Anete Maria Martini Morsch, Janete Terezinha Martini Fros, e Carla Luiza Martini Machado receberam a notícia do falecimento de Nei com muita tristeza.

“Nei Martini, um Guerreiro alegretense, exemplo de liderança que tudo fez para o bem de todos”. Assim será lembrado nosso amigo, expressou o empresário das comunicações Jucelino Medeiros.