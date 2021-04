Projeto TEA COLHE uma esperança para os austistas de Alegrete

Compartilhe















O governo do Estado do RS lança o projeto TEA COLHE por seleção de propostas para implantação de centros de referência voltados ao transtorno do espectro do Autismo.

A Secretaria de Saúde do Estado representada no ato pela secretária da saúde Anita Hubner Bergmann tornou pública a abertura é realização do Edital de seleção de propostas para a implantação de centros macroregionais de referência em autismo (CMR) e centros regionais de referência em transtorno do espectro Autismo (CRR), é um passo importante em relação às inúmeras demandas ao atendimento direcionado específico que os Autistas e suas famílias precisam, é enfim, um olhar sensível a todos nós.

Em reunião no último sábado com o vereador Glênio Bolsson e Andreia Carneiro, Delegada Adjuntos da 10° Coordenadoria Regional de Saúde, foram estudadas as possibilidades de como o GAPAA pode encaminhar pleitear o serviço para Alegrete.

“Infelizmente o GAPAA não tem condições de preencher os critérios técnicos exigidos, mas apoiamos outra entidade para que se torne possível esse serviço ser ofertado a nossos Autistas no Município e me coloco a disposição desde já nessa luta de todos nós, salienou Ana Brasil presidente da entidade”.

Ela disse que o vereador abraçou a causa e a entidade já enviou ofício ao Prefeito e a sugestão é que a APAE seja a entidade indicada para servir de base ao projeto TEA COLHE que será de âmbito regional.

Em seu discurso na Câmara, o vereador Glênio Alves Bolsson disse que o ex colega Celeni Viana já falava neste centro. Ele disse que já conversou com o prefeito Márcio Amaral e a coordenadora regional de saúde, Heilli Temp, sobre o projeto. Salientou que sabe das dificuldades, “mas que devemos nos empenhar na viabilidade do projeto que será um avanço na área da saúde do Município”, atestou o vereador.

Vera Soares Pedroso

Com informações do GAPAA