Nesta sexta-feira, vacinação da segunda dose acontece a partir das 16h

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta sexta-feira a vacinação de idosos com a segunda dose acontece a partir das 16h no Centro Social Urbano, UBS Rondon e antigo PAM, com drive thru na UBS Rondon.

As doses são destinadas ao público que estava com a vacinação agendada para a última quinta-feira, 22. Já a vacinação de trabalhadores de saúde ocorre apenas no antigo PAM. “Quem estiver com a vacinação da segunda dose em atraso também poderá se vacinar, enquanto houver doses”, destacou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Juliana Michael.