Neste natal presenteie com peças únicas da Papelaria Personalizada

Todos devem conhecer a famosa frase que diz: “esse ano não tem presente para ninguém”, mas a verdade é que todos gostam de ganhar e dar presente.



Presentear quem se ama é um gesto de carinho e também de expressar em atitudes o quanto a pessoa é importante.

E para facilitar na hora da escolha dos presentes, a sugestão vem da Diulia Kulman, proprietária da Papelaria Personalizada.

Através da técnica da sublimação, cada peça produzida tem um efeito único de acordo com quem irá receber o presente.

Uma boa sugestão são as canecas mágicas, uma inovação que surpreende e depois toda a variedade de produtos que podem ser um ótimo presente de natal.

São eles: copos personalizados, camisetas, canecas, chinelos, azulejos, camisetas, envelopamento de geladeiras, papéis de parede, convites, cartões de visitas, perfurites, relógios personalizados, cordões para crachás, copos para caipira, canecas de shopp, quadros, placas em MDF, adesivos, cardápios, plastificações, encadernações, quebra-cabeças, descanso de copos, chaveiros, abridores e muito mais.

O diferencial da Papelaria Personalizada é a qualidade, agilidade, pontualidade na entrega dos pedidos e os preços acessíveis.

Aproveite e participe da promoção:

Todos que compartilharem esta notícia no seu perfil, comentar e marcar três amigos estarão concorrendo a um sorteio de um chinelo personalizado no dia 30 de novembro, na próxima segunda-feira, com o nome divulgado na página da Papelaria Personalizada, no Facebook.

Faça um orçamento gratuito e contrate os serviços da Papelaria Personalizada!

Pedidos em maior quantidade, com descontos especiais.

Ligue ou chame pelo whatsapp: 55 9 9926 10 43

Endereço: Ângelo Morussi, 128 – Bairro Liberdade, próximo ao Hotel Alegrete

Facebook: Papelaria Personalizada

Aline Menezes