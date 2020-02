Neste sábado é Dia D vacinação contra o sarampo em Alegrete

Neste sábado, dia 15, todas as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h. Nesta primeira etapa de vacinação contra o sarampo, a estratégia é vacinar crianças a partir de 5 a os e jovens até os 29 anos que ainda não fizeram as duas doses contra a doença.

Neste dia as UBS, além de vacinar contra o sarampo, também estarão atualizando e administrando todas as vacinas do calendário vacinal

Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações que podem evoluir para o óbito. Até os 29 anos de idade todas as pessoas devem ter duas doses da vacina contra o sarampo e, dos 30 aos 49 anos, uma dose. A vacina estará disponível nas seguintes UBS com salas de vacinas: PAM – Rua Bento Gonçalves, 592, Cidade Alta ESF Jesus Franco Pereira – Rua Padre Landel de Moura, 196, Isabel ESF Boa Vista / Quilombola – Rua Pedro de Souza Bisch, 525 ESF Prado – Rua Olegário Vitor de Andrade, 620 ESF Rondon – Marechal Rondon, 280, Bairro Saudade ESF Piola – Rua Telêmaco Ruas, 26 ESF Saint Pastous – Rua Francisco Felipe Soares, 312 ESF Dr. Romário – Rua Vereador Gaspar Martins da Silveira, S/N ESF Promorar – Aloísio dos Santos Morais, S/N ESF Nova Brasília – Rua Isabel Garaialde Peres, 135 ESF Centro Social Urbano – Avenida Tiarajú, 1969, Capão do Angico