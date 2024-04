Neste sábado: Feira da Saúde na Praça Central de Alegrete vai priorizar as atividades do Abril Verde

As atividades serão concentradas na Praça Getúlio Vargas em frente a Urcamp, com todos serviços da secretaria de saúde à disposição da comunidade.

O município engajado na Campanha “Abril Verde” chama atenção para combate ao acidente de trabalho. Durante todo este mês, é celebrada a Campanha “Abril Verde” dedicado às ações de combate ao acidente de trabalho e em defesa da saúde do trabalhador.

De acordo com a secretária Nidiele Benevides, em parceria com o Cerest, uma gama de atividades estão programadas para acontecer. Inclusive já houve uma roda de conversa com trabalhadores rurais no sindicato da categoria; evento com catadores no CRAS Leste e na última quinta-feira (18), foi realizado uma atividade matriciamento na Saint Pasteours.

Para o sábado (20), inserida na feira vai acontecer uma panfletagem na Zona Central. O Abril Verde prossegue no dia 25, com outra palestra para catadores de Alegrete e a programação encerra no dia 30, com um Curso de NR32 no Salão Azul.