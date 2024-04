Grandiosa recepção a Matteus terá carreata e muitos shows no Parque dos Patinhos

A repercussão de sua participação no BBB24 trouxe um destaque sem precedentes para a cidade, colocando-a sob os holofotes da mídia nacional como nunca antes visto.

O retorno de Matteus ao Baita Chão será marcado por uma série de eventos que refletem sua trajetória e suas raízes. Uma das atividades principais planejadas para comemorar esse momento é uma carreata, que partirá da Praça do Bebedouro e seguirá um percurso pelas ruas da cidade, relembrando a rota da Chama Crioula. Esta carreata não só homenageia as tradições locais, mas também simboliza a jornada de Matteus, que, mesmo sob os olhares atentos da nação, nunca esqueceu suas origens e valores. A cavalgada que inicialmente estava marcada foi cancelada devido a procura de cavalarianos e a falta de tempo hábil dos exames sanitários do animais. Outra data será anunciada.

O ponto de chegada da carreata será a Praça Rui Ramos, onde uma série de shows está programada para acontecer a partir das 9h30. Este evento promete ser uma festa inesquecível, reunindo não apenas os admiradores de Matteus, mas toda a comunidade alegretense. Além disso, diversas agroindústrias locais participarão do evento, oferecendo uma variedade de produtos típicos da região, incluindo uma linguiça gigante que certamente será uma atração para os presentes.

Entre as atrações musicais, destacam-se artistas de renome regional e local, incluindo Leo Pain, vencedor do The Voice Brasil em 2018, Luiza Barbosa, Thomas Machado, Elton Saldanha, Grupo Xixando, Ernesto Fagundes e Anelise Severo. Além disso, talentos locais terão a oportunidade de brilhar, demonstrando a riqueza e a diversidade cultural de Alegrete, Aline Costiti, Os Cumpadi, Christiano e Vinicius e Vanuza e Daniel.

A participação de Matteus Amaral no BBB24 não apenas trouxe visibilidade para a cidade de Alegrete, mas também inspirou muitas pessoas em todo o país. Sua jornada na casa mais vigiada do Brasil foi marcada por momentos de autenticidade, superação e empatia, e sua volta à cidade natal é motivo de orgulho para todos os alegretenses. Sua participação no BBB24 não só fortaleceu Alegrete no mapa nacional, mas também mostrou ao mundo a força e o telurismo de sua gente.