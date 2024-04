Nível de inundação, Rio Ibirapuitã deve entrar em declínio nas próximas horas

Na manhã desta sexta-feira (19), o nível do Rio Ibirapuitã estava em 9,99m. Foram seis centímetros em nas últimas 12 horas. No entanto, a Defesa Civil no município tem prestado todo apoio necessários as pessoas atingidas com a suba do rio.

informa que duas famílias, totalizando seis pessoas, estão desalojadas. Uma família está abrigada em uma barraca na rua Sofia de Brum, no bairro Vila Nova, e outra está hospedada na casa de parentes no bairro Santo Antônio. Estas são as primeiras famílias afetadas pelo aumento do nível do rio Ibirapuitã.

São quase 30 cm acima da cota de inundação e segundo o coordenador da Defesa Civil no município Renato Grande, a tendência é o declínio das águas durante o decorrer do dia Alegrete. O município possui seis pessoas atingidas, com duas famílias atingidas, que estão desalojadas, oriundas dos bairros atingidos bairros Santo Antônio e Vila Nova.

Conforme Grande, as famílias desalojadas até o momento saíram por recursos próprios. O servidor explica que caso a DC seja acionada as mudanças serão auxiliadas pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura Municipal e com o apoio do Exército Brasileiro.

“Esse serviço deve se dar pelo período diurno por questões de segurança”, pontuou. O próximo boletim será emitido às 18hs desta quarta. A Defesa Civil está atendendo em regime de plantão pelo contatos: (55) 3120 1065/ (55) 991589544.

Fotos: Defesa Civil Alegrete