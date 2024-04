BBB gaúcho surpreso com repercussão de sua trajetória que chegou a Time Square em Nova York

Desde o dia em que voltou à vida real, ainda no Rio de Janeiro, ele diz que não tem noção da repercussão que a participação e a conquista, em segundo lugar, no BBB tomaram no país e, para sua surpresa, fora dele.

Sua simplicidade, carisma, simpatia e amorosidade chegaram a um dos destinos mais famosos e visitados do mundo: a Times Square, em Nova York. O sonho de visita de milhões de pessoas pelo agito, telões, shows da Broadway, lojas e muitas opções para comer.

Alegrete já projeta um incremento no turismo com ascensão de Matteus Amaral

Na reta final do BBB24, Matteus e Isabelle ganharam um presente dos fãs “Mabelle”, que torcem pelo sucesso do casal. Os fãs da dupla contrataram um outdoor para os dois na Times Square. No vídeo exibido, Matteus e Isabelle dançam, se beijam e sorriem. Os fãs do casal compartilharam o vídeo e celebraram o sucesso da dupla.

Jovem trabalhador desaparece em Alegrete; pais desesperados pedem ajuda à comunidade

Com humildade, o gaúcho fez questão de agradecer a todos os meios de comunicação, sites e pessoas que o apoiaram nesta trajetória que teve para uma conquista tão especial em sua vida, de sua família e todos os que o apoiaram, torceram e votaram nele. E mais importante, sempre agradece muito a Deus por tudo o que está vivendo em sua vida.