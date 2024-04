Crime de furtos registra queda em Alegrete, mas casos de abigeatos crescem no trimestre

Em março, os principais crimes atingiram os menores patamares desde 2010, quando os dados começaram a ser mensurados. Com queda recorde de homicídios e roubos, o RS apontou em março, o mês mais seguro da série histórica.

Conforme dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública do RS, março deste ano encerrou com 118 ocorrências de crimes consumados em Alegrete. Entre os crimes listados pela segurança os casos de furtos atingiram 54. Menor patamar nesse trimestre, que totalizou em 90 dias, 191 ocorrências registradas pela Polícia Civil no município. Por outro lado, embora o terceiro do mês não apresentou casos de homicídios, em janeiro, fevereiro e março, já somam 4 crimes com vítimas fatais na cidade.

Março encerrou com 7 vítimas de abigeatos, o maior número do trimestre que contabilizou 18 ocorrências no campo. Os estelionatários foram responsáveis por 111 ocorrências de janeiro a março. Trinta e seis delas ocorridas no mês passado. Foram 11 casos a mais que consumados em fevereiro.

Os casos de roubo tiveram um queda expressiva. De 12 ocorridos em janeiro, o mês de fevereiro apontou sete ocorrências, contra apenas 4 efetuadas em março. No terceiro mês de 2024, chegou ao conhecimento da polícia 13 ocorrências envolvendo entorpecentes, seja posse ou tráfico. Este tipo de crime teve 46 ocorrências no primeiro trimestre deste ano. Um caso de furto de veículo foi consumado em março.

Num comparativo com o mesmo período em 2023, também se consumou um furto de veículo, três homicídios, 77 casos de furtos, sete abigeatos, 50 crimes de estelionato e cinco crimes de roubo. Entre as prioridades das forças de segurança, está a redução dos crimes patrimoniais. Roubos e furtos impactam diretamente a sensação de segurança e a qualidade de vida da população.