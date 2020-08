No “aperto”, dona de casa apela para limpeza de formas e panelas

Compartilhe











Na última semana, uma moradora do bairro Cohab Restinga postou em seu perfil no Facebook, que estava sem gás e que se propunha limpar panelas e formas em troca de uma carga. O desejo de toda a dona de casa é ter as panelas e formas brilhando, Simone Cruz, faz essa “mágica”, independente de como a peça está.

A postagem chamou a atenção e foi muito comentada nas redes sociais pela sinceridade e autenticidade da jovem. Simone disse que o esposo trabalha com poda de árvores e que o orçamento é apertado em relação aos três filhos menores e também o mais velho que tem um problema neurológico e precisa de uma atenção especial.

” Durante a manhã percebi que iria ficar sem gás, então postei no Facebook que faço a limpeza de panelas, deixo tudo brilhando da melhor forma possível. Como as pessoas mais velhas falam ‘arear’ as panelas, fiz esse comentário para poder comprar o gás. Meu esposo só iria receber no final da tarde. Mas para minha surpresa, uma cliente mandou um botijão, além de muitas outras encomendas ” – disse.

Simone disse que não sente vergonha em postar que limpa panelas e formas para ajudar na renda familiar. Ela acrescenta que já leu muitos comentários maldosos, de que não deveria ficar divulgando que limpa panelas e formas com crostas de acúmulo de óleo, entre outras.

Para ela isso não importa, pois o trabalho é feito de forma digna e precisa auxiliar na renda. “Tenho dois(filhos) que são gêmeos de cinco anos e também um pequeno de um ano e seis meses, além do de 18 que precisa de cuidados especiais “. Agradeço sempre a todos que me auxiliam trazendo suas panelas, espetos ou formas”, comentou.

Quem tiver interesse pode entrar em contato através do telefone 55 99217-1056 – Simone.

Além de formas, ela também realiza o mesmo trabalho em grelhas, espetos e panelas.

