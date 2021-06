No Dia da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, Alegrete produz vídeo

Compartilhe















A negligência, abusos psicológicos, financeiros e econômicos estão entre os tipos de violência mais praticados contra as pessoas da terceira idade, de acordo com dados do Disque 100 de 2020.

Para alertar sobre essa temática, hoje 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Neste dia, o Sesc/RS está com um seminário estadual on-line sobre “Violência Financeira Contra as Pessoas Idosas a as Fake News”.

O evento é gratuito e as inscrições, que são limitadas, podem ser feitas pelo site: https://abre.ai/seminarioviolenciaidoso. A transmissão será feita das 14h30 às 16h30 pela plataforma Google Meet link https://cutt.ly/UnhNl3E. O evento é uma parceria do Sesc/RS com o Conselho Estadual do Idoso.

Em Alegrete, foram feitos dos vídeos pelo Sesc em parceria com o Coletivo Multicultural e interpretados pelas integrantes do Grupo Maturidade Ativa de Alegrete, Dionéia Silveira e Alaides Santos, para marcar a data.

Entre as violações enfrentadas por esse público estão a negligência, quando deixam de ser oferecidos cuidados básicos de higiene, saúde, medicamentos ou proteção contra o frio ou calor. Logo em seguida vem o abandono, considerado pela ausência ou omissão de familiares ou responsáveis. A violência física também está presente para parte da população idosa, quando a força é utilizada para que eles façam o que o agressor deseja, o que pode ser uma simples atividade do dia ou até mesmo uma relação sexual. Já os abusos psicológico ou emocional são os mais sutis, com atitudes que prejudicam a autoestima e o bem-estar. Por fim, a questão financeira e material também é um risco quando há a exploração imprópria ou ilegal dos recursos do idoso.

Ao longo do mês, algumas atividades dos grupos do Programa Sesc Maturidade Ativa chamarão atenção para o tema com informações de alerta às situações do cotidiano e consigam identificar possíveis abusos. As iniciativas têm como objetivo garantir o envelhecimento da população de forma saudável e tranquila, com dignidade, sem temor, opressão ou tristeza. Para isso, é preciso trabalhar na prevenção da violência, na identificação e no encaminhamento correto de casos, quando necessário. Em Alegrete, o Maturidade Ativa possui mais de 70 integrantes.

Júlio Cesar Santos Fonte: Sesc/RS Fotos: Sesc e reprodução