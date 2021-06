Prefeito recebe a primeira dose da vacina e pede que todos continuem se cuidando

Compartilhe















O Prefeito de 52 anos, que é do MDB, foi vacinado com imunizante da AstraZeneca no ponto de vacinação do PAM, em Alegrete.

Márcio Amaral tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19. A aplicação ocorreu na manhã desta terça-feira (15).

Mesmo com a autorização para que veterinários se vacinassem o prefeito, que também é Médico Veterinário, esperou a sua vez para receber a primeira dose do imunizante.

Ele disse que naquele momento não era da linha de frente, mesmo não tendo parado de trabalhar nenhum dia. – Priorizamos outras categorias até chegar a minha vez, destacou.

“A vacinação está fluindo muito bem em Alegrete e estamos procurando cumprir tudo o que vem de orientações técnicas para não ser injusto com ninguém sabendo que todos, na verdade, devem receber a vacina, porque a saúde é o maior bem”- citou.

Ele lembrou que mesmo vacinados devemos continuar nos cuidando – usando máscaras, higienizando as mãos e evitando as aglomerações.