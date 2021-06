Garota de programa é abandonada nua na BR 290

Compartilhe















Garota de Programa foi ameaçada e abandonada, nua, na BR 290, em Alegrete. O fato aconteceu na noite do último domingo(13), e a vítima foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal.

(Foto ilustrativa )

De acordo com informações do registro feito na Delegacia de Polícia de Alegrete, a vítima de 43 anos, disse que desde o último dia 11 vem recebendo constantes ameaças por telefone de uma mulher que ela desconhece. Porém, a suspeita afirma que o seu marido teria uma caso amoroso com a profissional do sexo. A vítima apenas soube informar que a acusada seria uma empresária e que teria um estabelecimento comercial na região Central da cidade, citou como referência a rua Gaspar Martins.

Posteriormente, às ameaças que seriam constantes, a Garota de Programa recebeu uma ligação de um homem que seria um cliente. O encontro foi agendado e o horário combinado. Ao chegar em frente a um motel na BR 290, o suposto cliente solicitou que ela entrasse no carro e seguiu em direção a Uruguaiana, durante o trajeto solicitou que a vítima ficasse nua e a ameçou dizendo que estaria com uma faca e iria cortá-la. Depois a ordenou descer do veículo, nua. Além das roupas, o acusado, também, ficou com a bolsa da vítima, isto é, todos os documentos, cartões e o celular. Somente depois de um período caminhando na rodovia, ela foi abordada pela PRF. Os policiais disseram que tinham sido avisados por um caminhoneiro e a levaram até a residência de uma amiga. Na sequência, a vítima procurou a Delegacia de Polícia pois teme por sua integridade física pelo motivo que há possibilidade do suposto cliente ser cúmplice da mulher que a ameaça por telefone.