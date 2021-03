No Dia da Mulher, uma homenagem encheu de sonoridade o Ginásio do Oswaldo Aranha

Compartilhe















No Dia da Mulher, o alegretense, Vagner Silveira Nunes, emocionou a todos que estavam no Ginásio IEEOA, atualmente, gripário, em Alegrete.

Músico, autodidata, ele que é regente da banda marcial Polivalente, fez uma belíssima homenagem às mulheres. Vagner disse que trabalhou como voluntário no gripário, nos dias 27 e 28 de fevereiro. Neste período, sentiu de perto o calor do enfrentamento, por esse motivo, resolveu tocar para equipe. “No Dia da Mulher, achei que seria o momento certo e, com certeza foi muito emocionante. Eu toco sempre com emoção, com o coração, inclusive quem escutar bem vê que estou emocionado, o som do instrumento representa isso” – comentou.

O músico acrescenta que a homenagem em frente a um dos locais de enfrentamento à Covid-19, foi uma forma de abraçar a todas guerreiras que diuturnamente estão na linha de frente em todas as profissões, inclusive àquelas que são do lar. Pois a mulher destemida, está sempre se superando e mostrando sua força em todas as adversidades. São muitos os profissionais que estão na linha de frente desde o início da pandemia, a admiração é para todos, mas com certeza as mulheres são um número bem considerável. Elas como mães, esposas e profissionais, abraçam todas as atribuições com muita maestria. A homenagem foi às 18h com a bela canção do Rei Roberto Carlos, Como é grande o meu amor por você.

Um pouco mais sobre Vagner:

Vagner Nunes é formado em administração, auxiliar em enfermagem, músico autodidata e regente da Banda Marcial Polivalente. No momento, sem atividade devido à pandemia. Desta forma, atualmente, trabalha na farmácia Manipulato na função de Auxiliar Administrativo.

Ele toca instrumento trompete desde 1993. Também, foi músico do Exército Brasileiro de 2005 a 2009 da banda do 1° Bcom. Casado, com Lizi Gabrieli, tem 39 anos e é pai da Raissa e da izabeli.

“Amo tocar meu instrumento, principalmente em ações sociais. Essa música é para todas as ocasiões, como diz o conceito: musica é a arte de expressar os sentimentos através do som”- conclui.