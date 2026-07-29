Noite e madrugada de instabilidade têm chuva forte e muitos raios em Alegrete

Além do elevado volume de precipitação, o temporal foi marcado por rajadas de vento e intensa atividade elétrica, com trovoadas e relâmpagos que chamaram a atenção da população e foram amplamente compartilhados nas redes sociais.

A reportagem do PAT conversou com o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, que fez um balanço da situação no município. Segundo ele, foram registrados 56 milímetros de chuva durante o período, volume suficiente para causar alagamentos momentâneos em alguns pontos da cidade devido à força da enxurrada.

Conforme o coordenador, a Defesa Civil precisou prestar atendimento a duas residências que sofreram danos em razão do temporal. Uma delas está localizada na Cidade Alta e a outra no bairro Saint Pastous. Nos dois casos, a equipe realizou a entrega de lonas para minimizar os prejuízos e garantir a proteção dos imóveis.

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Adão Roberto Rodrigues destacou ainda que, apesar dos alagamentos registrados em algumas vias e áreas da cidade durante o pico da chuva, a situação foi normalizada com o escoamento da água, sem a necessidade de ações mais complexas por parte dos órgãos de emergência.

Outro ponto tranquilizador é a situação do Rio Ibirapuitã, que segue dentro da normalidade e não apresenta risco de transbordamento, permanecendo em seu fluxo habitual.

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De acordo com a previsão do tempo, a instabilidade perde força nos próximos dias, proporcionando uma trégua no tempo em Alegrete. A expectativa é de que a chuva retorne apenas no fim de semana, quando uma nova onda de chuva poderá influenciar as condições meteorológicas na região.

A Defesa Civil orienta que a população permaneça atenta aos alertas meteorológicos, especialmente durante episódios de tempestades com ventos fortes e descargas elétricas, evitando áreas alagadas e buscando locais seguros durante a ocorrência de raios.